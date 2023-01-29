المجلس القومي للمرأة يطلق مسابقة للمبدعات بعنوان «قوتنا لمتنا»

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس ومقررة اللجنة، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس.

وأكدت رانيا يحيى، أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه جاري إعداد دليل حصر بالمبدعات في المجالات الفنية والأدبية المختلفة، وتم تشكيل لجنة فرعية للتنسيق والإشراف على إعداد الدليل لإصداره في شهر مارس خلال احتفالات المرأة.

وأضافت مقررة اللجنة أن الخطة تتضمن أيضا تنفيذ مسابقة بعنوان "قوتنا لمتنا" في مجالات النص المسرحي "فصل واحد"، وسيناريو الفيلم القصير، والقصة القصيرة، والشعر الغنائي، لطرح معالجة فنية وأدبية للمشكلات التى تواجه الأسرة، وتم تشكيل لجنة تحكيم لوضع معايير المسابقة.

وتتضمن الخطة أيضًا اختيار الموضوعات التى تتناول قضايا المرأة بالمناهج التعليمية، وتحويلها إلى أفلام قصيرة لترسيخ قضايا المرأة بأذهان الطلبة والطالبات.