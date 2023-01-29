صناعة النواب توصي بزيارة مدينة الأثاث في دمياط

ناقش أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن إقامة مصانع ومشروعات منتجة بمحافظة دمياط، وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة بالمحافظة بعد الركود بمهنة صناعة الأثاث.



أصدرت اللجنة توصياتها بضرورة زيارة مدينة الأثاث في دمياط، وكذلك اقتراح مكان جديد في المحافظة لعمل مدينة صناعية تختص بصناعات أخرى، واستعجال رد المحافظة بشأن مكان إقامة مصانع ومشروعات منتجة بمحافظة دمياط.



كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إقامة منطقة صناعية بقرية صان الحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.



وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير العمالة اللازمة للتنقيب على الأرض المخصصة لعمل المنطقة الصناعية في مدينة صان الحجر بمركز بسيون.