وزيرة الثقافة الأردنية: فخرون باختيار الأردن ضيف شرف في معرض القاهرة للكتاب

أعربت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار عن فخرها باختيار الأردن ضيف شرف في معرض القاهرة للكتاب، مبينة أن اختيار بلادها ضيف شرف للمعرض يؤكد قيمة ونوعية العلاقات التي تربط الشعبين والقيادتين.



وأكدت وزيرة الثقافة الأردنية في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن "معرض القاهرة للكتاب" من أهم معارض الكتب في العالم.



وأضافت أن العلاقات بين مصر والأردن ممتدة على كافة المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وقالت وزيرة الثقافة الأردنية إن الثقافة محرك خفي لكل التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الثقافة تقع في قلب المشروع الاقتصاد الأردني، وقلب التحديث الاقتصادي والمشروع السياسي الأردني.



وأشارت إلى أن الأردن تأسس على مبادئ النوعية و الجودة والامتياز، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وزارة الثقافة الأردنية تقدم القيم الوطنية الأردنية ضمن كافة مشاريعها.