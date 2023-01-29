مصرع ما لا يقل عن 41 شخصا في حادث سير جنوب غرب باكستان

عبر الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء محمد شاه باز شريف، اليوم الأحد، عن بالغ حزنهما وأسفهما لفقدان أرواح في حادث حافلة مأساوي في منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 41 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة كان تسير بسرعة من فوق جسر في لاسبيلا، عندما فقد سائق الحافلة، التي كانت تقل 48 راكبا، السيطرة عليها.

وفي بيانين منفصلين ، عبر الرئيس ورئيس الوزراء عن تعازيهما للأسر الثكالى، داعين إلى الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وشدد الرئيس على اتخاذ خطوات عملية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ووجه رئيس الوزراء بتوفير كل التجهيزات الطبية المتاحة للمصابين.

وقال حمزة انجوم، وهو أحد كبارمسؤولي المنطقة إن الحافلة كانت تسير بسرعة عندما اصطدمت بعمود وسقطت في مجرى مائي. وأضاف أن النيران اندلعت بالحافلة.

وتعد حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.