جامعة سوهاج تنظم فعاليات المهرجان الكشفي السابع في فبراير المقبل

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع لجوالي وجوالات كليات الجامعة، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، بالمخيم الكشفي الدائم بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن المهرجان يهدف لنشر الحركة الكشفية، وتعزيز الحث القيادي والثقافي العلمي لدي الطلاب، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يشارك به كليات الجامعة المختلفة وعددها 17 كلية، ويهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية.

وأضاف صبري إبراهيم، مدير إدارة رعاية الشباب، أن المهرجان سيتضمن عددا من المعسكرات الكشفية، التشجير، الدهان والصناعات الخشبية، فيما يساهم في صقل قدرات الطالب العملية والموازنة بينها وبين الأنشطة الفكرية.