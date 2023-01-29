وكيل تعليم الوادي الجديد يعقد عدة اجتماعات في أول يوم عمل بالمحافظة

التقى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بمديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ووكلاء الإدارات عبر شبكة سكايب، في أول يوم عمل له بالمحافظة.

وقال إنه سيتم إجراء مجموعة من الجولات الميدانية لجميع الإدارات التعليمية: للوقوف على سير العمل، وتقديم كافة سبل الدعم للجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة، مؤكدا على العمل الجاد والمثمر بروح الفريق الواحد من أجل رفع كفاءة العمل والإرتقاء به.

وفي سياق متصل، عقد عبدالعزيز اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بديوان المديرية؛ لبحث آخر المستجدات بشأن العمل بلجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية.

وأشار، إلى ضرورة اتباع كافة التعليمات الوزارية الواردة الخاصة بأعمال الإمتحانات، ومراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب دون المستوى، ووضع خطة عمل عاجلة ووضع الحلول المناسبة لتقديم كافة سبل الدعم لهم.