مدير مكتبة الإسكندرية: نعمل في مشروعات قومية ترصد وتعالج المشاكل المجتمعية المتجذرة

استضافت مكتبة الإسكندرية، أعضاء لجنة الحريات الدينية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان المُشكلة.

وبدأت أعمال اللجنة بكلمة ترحيبية من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وتوالت أعمال الجلسة برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتم استعراض اللجنة والجهات المشاركة بها جهودها في دعم مفهوم الحريات الدينية كل في مجاله ومكانه.

وأوضح "زايد" أن أحد أدوار المكتبة الرئيسه هو دعم الحريات ونشر المحبة من خلال الفن والثقافة والإبداع، وأن المكتبة تعمل في مشاريع قومية على أرض الواقع في رصد ومعالجة المشاكل المجتمعية المتجذرة عبر دراستها دراسة جيدة والمساهمة على نشر الوعي والثقافة مما يخدم قضايا حقوق الإنسان في العموم ويدعم قبول المختلف في الدين واللون واندماجه في نسيج مجتمعي واحد.

وأعرب السفير خالد البقلي رئيس اللجنة والحضور عن إعجابهم بمكتبة الإسكندرية وما تحويه من كنوز ثقافية ثمينة، ومكانتها كصرح ومحراب ثقافي مصري بامتداد وبعد عالمي.

وذكرت الدكتورة الشيماء الدمرداش ممثل المكتبة في لجنة الحريات الدينية أن المكتبة تقوم بدور مهم في ترجمة وتحليل التقارير الغربيه في هذا الشأن، مما يسهل على الجهات الأخرى المشاركة إعداد ردود وتعقيبات على ما يرد فيها، بخلاف عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة في دعم ونشر مفهوم التسامح والمحبة وثقافة الحوار.