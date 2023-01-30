دعوات لتعيين بوريس جونسون رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا بدلا من الزهاوي

استقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون من منصبه في يوليو من العام الماضي، مما وضع نهاية قاسية لرئاسة الوزراء التي استمرت ولايته قرابة ثلاث سنوات، لكنه الآن يتمتع "بجميع السمات الصحيحة" ليحل محل نديم الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين بعد أن أقاله رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بعد أيام من الجدل حول شؤونه الضريبية، بحسب صحيفة بريطانية.

وألقى جاكوب ريس-موج، النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، دعمه خلف جونسون، قائلا إنه "شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي حكومة،" بحسب صحيفة "اكسبريس".

وقال ريس-موج: "أعتقد أنه كان من الخطأ إقالة بوريس جونسون، الذي كان زعيما ممتازا لحزب المحافظين، وهو أكبر شخصية في الحياة السياسية البريطانية، حتى خارج المنصب."

وأضاف: "يتمتع (جونسون) بشعبية غير عادية، فالناس يوقفون سياراتهم للخروج والتحدث معه وإيقاف سياراتهم وما إلى ذلك، وهو ما لا يفعلونه عمومًا للسياسيين".

وحول المنصب، قال ريس-موج: "أعتقد أنه من الصعب للغاية إعادة بوريس جونسون إلى دور ثانوي لأنه شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي وزارة. لكن لديه كل السمات الصحيحة لرئيس الحزب."

واختتم تصريحاته قائلاً: "إنه يتمتع بشخصية كاريزمية. أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيدًا جدًا لرئاسة الحزب".

وكان قد تم إقالة الزهاوي يوم الأحد من قبل سوناك بسبب "انتهاك خطير" للقانون الوزاري.