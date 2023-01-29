استقالة مساعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بسبب مخالفة مرور

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، للصحفيين أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، إن أحد مساعديه سيقدم استقالته لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.



وقال ماتسونو، إن مساعده البالغ من العمر 49 عاما قاد سيارة عدة مئات من الأمتار إلى منزله مساء الجمعة بعد أن احتسى الكحول بمفرده في مطعم للوجبات والمشروبات في مدينة تشيبا شرقي طوكيو، بحسب وكالة (جيجي برس) اليابانية للأنباء.



وأضاف ماتسونو، أن رجل شرطة استجوب مساعده وهو في طريقه إلى منزله وثبت إيجابية ارتفاع مستويات الكحول لديه أعلى من الحد القانوني.



وقال ماتسونو: "أعتذر بلا تحفظ".



وأضاف: "إنني آخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنني فشلت في الإشراف عليه".



قال ماتسونو، إنه من المقرر أن يقدم المساعد استقالته إلى مجلس النواب غدا الاثنين.