يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا للفنانة آيات فاروق وفرقتها الموسيقية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.



وتقدم باقة متنوعة من أجمل أغاني التراث الغنائي العربي، منها: "أما براوة"، و"بقى عايز تنساني"، و"عيون القلب"، و"نسم علينا الهوى"، و"ودارت الأيام"، و"ليه يا قلبي ليه"، و"على عش الحب"، و"عاشقة وغلبانة".



جدير بالذكر أن الفنانة آيات فاروق صوليست بدار الأوبرا المصرية، اكتشفها الموسيقار سليم سحاب، وشاركت في العديد من كبرى حفلات الموسيقى العربية بالوطن العربي، وحصلت على الجائزة الكبرى بمهرجان الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرين عن أغنية "كلمني".