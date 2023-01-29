ندوة تثقيفية بجناح الأزهر الشريف تناقش دور الفن في تعزيز القيم الأخلاقية

• الفنان محسن محيي الدين: الفن الهادف وسيلة مهمة من وسائل التعبير عن النفس والحفاظ على القيم

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 ندوة تثقيفية بعنوان "دور الفن في تعزيز القيم الأخلاقية"، شارك فيها الفنان محسن محيي الدين، وأدارها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

وقال الفنان محسن محيي الدين، إنه من الممكن استثمار الفن للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز القيم المجتمعية، ومعالجة القضايا الشائكة، بما يتناسب مع فطرة الإنسان التي تحركه وتؤثر في سلوكه إيجابًا وسلبا، مبينا أن القصص المعروضة في القرآن خير دليل على أن تغير الظروف والسلوك الإنساني قابل للتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة ولذلك فمن الضروري التفكير في المقصود والمغذى المهم من الفن.

وذكر محسن محيي الدين، أن الفن الهادف رسالة ووسيلة مهمة من وسائل التعبير عن النفس والخبرات الحياتية المفيدة والحفاظ على القيم، بمخاطبته للعقل والمشاعر والفطرة الإنسانية، ويستطيع المشاهد من خلال القراءة والبحث والتحليل أن يحافظ على قيمه وثقافته وهويته والحدود الإلهية التي وضعها الله له للوصول إلى مرحلة معينة من الثقافة، فقد وضع الله حدود وحقوق مطلوبة للأسرة والجار والأهل.

وتابع لذلك من المهم معرفة هذه الحدود لتوظيفها والاستفادة منها في لم شمل الأسرة والاستفادة مما تعرضه الساحة الفنية من أعمال متنوعة ونماذج من الممكن الاستفادة من الحسن منها والابتعاد عن سيئها، وتقديم حلول ناجحة لمشكلات المجتمع من خلال رسائل فنية توعوية تحفز السلوك القويم وتعزز القيم الدينية والوطنية وتؤدي إلى التماسك الأسري والمودة والرحمة.

وأوضح الفنان محيي الدين، أن المشاهد من خلال فطرته السليمة واستمرارية النظرة التحليلية للفن ودوره قد ينجح في معالجة الظواهر والقضايا السلبية من خلال البحث عن المفيد في الرسالة الإعلامية واستثماره من أجل تعزيز القيم الأخلاقية.

وأضاف: "على الأسرة دور كبير في اختيار المناسب لها ولاحتياجاتها من الرسالة الإعلامية، مع التذكير دومًا بأن هناك حدود وضعها الله، وأن الفن من الممكن توظيفه بشكل إيجابي ليؤدي دور فعال في التوعية والتثقيف والحفاظ على القيم الأخلاقية، مع ضرورة تحقيق التوازن بينه وبين الحدود الإلهية والمساحة الآمنة المطلوبة ليؤدي الفن دوره واستخداماته المرجوة.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.