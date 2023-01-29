الناتو يطلق مبادرة تعاون جديدة مع خبراء بمنطقتي المحيطين الهندي والهادئ

أطلق حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، مبادرة بعنوان "المستقبل في المحيطين الهندي والهادئ"، من خلال برنامج الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، بهدف عقد سلسلة من المناقشات بين خبراء من بلجيكا وأستراليا وفرنسا واليابان على مدى العامين المقبلين.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن تلك المناقشات ستتناول التطورات ذات الصلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وآثارها المحتملة على الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلنطية، وبالتالي المساهمة في تعزيز تعاون الناتو مع شركائه في دول المحيطين الهندي والهادئ.

وتم إطلاق المبادرة في حدث رسمي أقيم في مقر حلف شمال الأطلنطي في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة خبراء من المؤسسات الموجودة في اثنين من دول حلفاء الناتو ودولتين شريكتين للحلف في المنطقة، وهما مركز الأمن والدبلوماسية والاستراتيجية لمدرسة بروكسل للإدارة، والمعهد الوطني للدراسات الدفاعية في اليابان، والمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية ومركز الدراسات الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.