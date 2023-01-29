ميقاتي يثمن جهود الإدارة الأمريكية في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، جهود الإدارة الأمريكية التي بذلتها في سبيل انجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان له اليوم عقب توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 بالمياه اللبنانية بمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة" كشريكة مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية وشركة إيني الإيطالية.

وتوجه ميقاتي بالتحيه للوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل إلى الاتفاق، معربا عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات الفعلية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.