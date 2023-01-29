حقق منتخب مصر لكرة اليد المركز السابع في بطولة العالم، والتي أقيمت في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وفاز فراعنة اليد بالمركز السابع، بعد الفوز على المجر بنتيجة 36–35، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ليحقق الفراعنة المركز السابع للمرة الثانية على التوالي بعد بطولة العالم 2021 بمصر، علما بأن الإنجاز الأفضل لمصر كان احتلال المركز الرابع في بطولة العالم بفرنسا عام 2001.

وتواجد مصر في الدور ربع النهائي ضمن الثمانية الكبار في 3 بطولات عالم متتالية كأول منتخب غير أوروبي يحقق ذلك بعد احتلال المركز الثامن في بطولة العالم 2019 بألمانيا والدنمارك ثم المركز السابع في بطولة العالم 2021 بمصر والمركز السابع ببطولة العالم 2023 ببولندا والسويد.

الأهداف

أحرز منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 272 هدفًا من 428 محاولة بنسبة تصل إلى 64٪، بواقع 79 هدفًا من الـ 6 أمتار، و 35 هدفًا من الأجنحة، و 65 هدفًا من الـ 9 أمتار، و 18 هدفًا من الـ 7 أمتار، و 30 هدفًا من الهجوم السريع، و 40 هدفًا من المراوغات.

قائمة الهدافين

تصدر الظهير الأيسر علي زين قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد برصيد 41 هدفًا من 64 محاولة بنسبة 64٪، يليه يحيى الدرع برصيد 35 هدفًا، وأتى في المركز الثالث محسن رمضان برصيد 29 هدفًا.

المركز الرابع: أحمد هشام دودو وحسن قداح برصيد 20 هدفًا

المركز الخامس: محمد ممدوح هاشم برصيد 19 هدفًا

المركز السادس: مهاب سعيد ومحمد سند برصيد 18 هدفًا

المركز السابع: عمر الوكيل بكار وسيف الدرع برصيد 17 هدفًا

المركز الثامن: أكرم يسري برصيد 15 هدفًا

المركز التاسع: أحمد عادل برصيد 9 أهداف

المركز العاشر: أحمد مؤمن صفا برصيد 7 أهداف

المركز الحادي عشر: إبراهيم المصري برصيد 3 أهداف

المركز الثاني عشر: كريم هنداوي برصيد هدفين

المركز الثالث عشر: شادي خليل وأحمد خيري برصيد هدف لكل منهما

حراسة المرمى

تصدى حراس مرمى منتخب مصر طوال بطولة العالم لـ 117 تصويبة من أصل 350 تسديدة بنسبة تصل إلى 33٪.

محمد علي: 22 تصدي من 50 تصويبة بنسبة 44٪

عبد الرحمن حميد: 31 تصدي من 89 تصويبة بنسبة 35٪

كريم هنداوي: 64 تصدي من 209 تصويبة 31٪

رقم مميز للمصري

تصدر إبراهيم المصري لاعب دائرة منتخب مصر قائمة أكثر مدافعي البطولة منعًا للكرات "بلوك" برصيد 15 بلوك، وبفارق 3 بلوكات عن صاحب المركز الثاني السلوفيني بلاز بلاجوتنسيك.

وتقام في العاشرة من مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد بين منتخبي فرنسا والدنمارك.