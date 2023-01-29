تركيا: معظم دخلنا القومي يُنفق على الاستثمار

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إن معظم الدخل القومي التركي يُنفق حاليا على الاستثمار وليس لتسديد "الفائدة" على القروض.



وأوضح نبطي في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الأحد، نقلتها وكالة أنباء "الاناضول" التركية، أن "الاقتصاد التركي ينمو بالإنتاج والاستثمار وليس بالاقتراض والفائدة".



وأشار وزير الخزانة والمالية إلى "حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد التركي خلال الأعوام الأخيرة".



وتابع قائلا إنه "في عام 2002، كانت نسبة نفقات الفائدة 3ر14% من الدخل القومي، وانخفض هذا المعدل إلى 5ر2% في عام 2021. وفي عام 2022، نتوقع أن ينخفض إلى 3ر2%".