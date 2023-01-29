شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا بمحافظة كفر الشيخ، إذ وصل سعرها إلى ٧١ و٧٢ جنيهًا للكيلو؛ ما أثار غضب بعض المواطنين.

ومن جانبه، قال علي إبراهيم صاحب مزرعة فراخ بمدينة كفر الشيخ، إن الدواجن من المزرعة بـ٦٨ جنيهًا؛ نتيجة لارتفاع أسعار العلف، حيث إن طن العلف بلغ سعره ٢١ ألف جنيه من أرض المصنع، وسعر الكتكوت ١٤ جنيها عمر يوم، يضاف عليهم أسعار النقل والتدفئة والعمالة.

وتابع أن أسعار الأعلاف بالنسبة للأسعار السابقة منذ ٦ أشهر مرتفعة جدًا، ولكن بالنسبة للأسعار منذ شهر انخفضت بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥ ٪.

ومن جهتها، أضافت تحية محمود صاحبة محل لبيع الدواجن بمدينة كفر الشيخ، أن سعر كيلو الفراخ وصل اليوم إلى ٧٢ جنيهًا للكيلو.

وأشارت إلى أن كيلو الهياكل والأجنحة يباع بـ٣٥ جنيهًا وكيلو الأرجل بـ٢٠ جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص بـ٧٥ جنيهًا، وكيلو الوراك بـ٧٦ جنيهًا، وكيلو الصدور بـ٨٥ جنيهًا، وكيلو البانية بـ١٤٠ جنيهًا.

وفي سياق متصل، قالت سعيدة محمود ربة منزل من مدينة كفر الشيخ، إن أسعار الدواجن مرتفعة جدًا، ولا نعرف إلى أي مدى سترتفع، قائلة: "كنا بنشتري الدواجن لأنها الأرخص، ولكن كل شيء مرتفع، اللحوم غالية والكيلو بـ٢٣٠ جنيهًا.