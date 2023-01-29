بلينكن: كل الخيارات متاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن إيران رفضت المعروض بشأن العودة للاتفاق النووي، مضيفاً أن واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الملف النووي الإيراني.



وقال بلينكن في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد، إن الشباب الإيرانيين يدافعون عن حقوقهم الأساسية في وجه نظام طهران، لافتاً إلى تركيز أمريكا الآن على قمع النظام الإيراني لشعبه في الشوارع.



وأشار إلى أن أمريكا تدعم الشعب الإيراني وتترك قرار تغيير النظام له، مضيفاً أن «النظام الإيراني يرسخ فكرة أمام شعبه، بأن أمريكا تريد تغيير النظام».



في سياق آخر، أكد أن إيران تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا وتزودها بمسيرات وأسلحة أخرى، معربا عن قلقه من تزويد إيران لروسيا بالمسيرات والصواريخ.



وشدد على أن الرئيس الأمريكي أكد تصميمه على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، موضحا أن كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي.



وأشار إلى أن واشنطن لاحقت بالعقوبات كل المسؤولين عن القمع في إيران، مؤكدا أن بلاده تواصل البحث عن طرق لتعطيل أنشطة إيران الخبيثة.



كما اعتبر بلينكن أن ردع المعتدين هدف الجهود الأمريكية العسكرية الأساسي، «لا سيما المناورات الأمريكية مع إسرائيل».



وأعلن أنه سيجري محادثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين؛ لخفض التصعيد.



أما في سياق العلاقات السعودية الأمريكية، فقال بلينكن إن العلاقات بين بلاده والمملكة مهمة ومستمرة منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن السعودية قدمت دعما كبيرا لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.



وقال إن السعودية صوتت ضد الحرب الروسية في أوكرانيا أمام الجمعية العامة، مشددا على ضرورة أن تعكس العلاقات مع السعودية المصالح والقيم المشتركة.



وجدد التأكيد على أن واشنطن تعمل مع الرياض لإنهاء الحرب في اليمن.



ما فيما يخص الملف الليبي، فأوضح أن واشنطن تؤيد إجراء الانتخابات في ليبيا في هذه المرحلة، مشددا على أن الحاجة ماسة إلى حكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي.



وكشف عن أن المبعوث الأممي إلى ليبيا لديه خطة للذهاب إلى الانتخابات قريبا، لافتا إلى أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتم إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.



بينما في الملف السوري، جدد الموقف الأمريكي الرافض لأي تطبيع مع نظام بشار الأسد، معتبرا أن أي عملية عسكرية في سوريا ستشتت جهود مواجهة داعش.



لكنه قال إن «تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة في سوريا ولا نختلف حول ذلك، إلا أن واشنطن طالبت جميع الأطراف في سوريا بخفض التصعيد خصوصا أنقرة».