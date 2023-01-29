مستشار ألمانيا يعتزم مواصلة إجراء محادثات هاتفية مع بوتين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عزمه الاستمرار في محاولة العمل لأجل إنهاء الحرب ضد أوكرانيا في إطار محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "سوف أتصل هاتفيا ببوتين من جديد أيضا- لأنه من الضروري التحدث مع بعضنا البعض".

وتابع المستشار الألماني، قائلا: "يعود الأمر لبوتين فيما يتعلق بسحب القوات من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب المروعة التي لا معنى لها والتي كلفت مئات الآلاف حياتهم".

وأشار إلى أن أعداد الضحايا المذكورة ربما تكون تقديرات فحسب.

وتابع شولتس، أنه طالما أن روسيا ستواصل الحرب بعدوان لا هوادة فيه، فإن الوضع الحالي لن يتغير.

وأضاف أنه صحيح أن المحادثات الهاتفية مع بوتين "لن تكون غير لائقة في لهجتها"، إلا أنه يتم التوضيح دائما أن رغبة (بوتين) في الإبقاء على أجزاء من دولة مجاورة له ليس مقبولا.

وتابع مستشار ألمانيا، أنه أحيانا دارت المحادثات الهاتفية حول "قضايا ملموسة تتعلق بتبادل السجناء وصادرات الحبوب من أوكرانيا ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأكد شولتس: "من المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثات دائما إلى تناول الموضوع الفعلي: كيف يخرج العالم من هذا الوضع المروع؟ الشرط لتحقيق ذلك واضح، وهو: انسحاب القوات الروسية".