فلسطين: قرارات الكابينت الإسرائيلي تحرض على مزيد التصعيد والعنف

أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإجراءات التي اتخذها ما يسمى «الكابينت الإسرائيلي» ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، معتبرة إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.



وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن الإجراءات تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، كما أنها تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدا لتفجير ساحة الصراع برمتها، في حين تتصاعد عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، واستباحة الأرض الفلسطينية.



وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعب فلسطين، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية؛ تمهيدا لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



واتخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، مساء السبت 28 يناير 2023، سلسلة قرارات عقب عمليات القدس الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.



وأقر الكابينيت إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة «نافيه يعكوف» في القدس خيري علقم، وذلك في أقرب وقت ممكن.



كما قرر حرمان عوائل منفذي العمليات ومن يدعمها من التأمين الوطني، ورفض منح بطاقات الهوية لهم، ومناقشة ذلك في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، صباح الأحد.



وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن الكابينت قرر إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يسمح لهم بتراخيص حمل الأسلحة وتسريع إجراءات الحصول عليها.