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• رئيس برلمانية مستقبل وطن: ستظل الأغلبية تنقل صوت الشعب

وجه النائب ضياء الدين داود، انتقادات حادة لوزراء الحكومة، خلال الجلسة العامة، بمجلس النواب اليوم.

وتعالى صوت داوود بهجوم قوي ضد أداء وزراء الحكومة، قائلا: "أليست الأزمات التي تعرضت لها مصر على مدار 3 شهور تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب؟".

وأعلن النائب ضياء داود من هذا المنطلق رفضه لاتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، متسائلا: "أين الحكومة من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري، وكيلو اللحمة وصل إلى 250 جنيها، والفراخ 100 جنيه".

وقال خلال الجلسة العامة: "إن الحكومة بما فعلته مع الشعب المصري استنفدت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة".

وطلب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عقب ذلك مباشرة التعقيب، قائلا: احترم الزميل النائب، ولكن اختلف معه فيما ذكره بشأن أن الحكومة استنفدت رصيدها مع الأغلبية.

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسير مع الحكومة في طريق واحد ولا نختلف معها جذريا، ونستخدم كل أدواتنا الرقابية، متابعا: ستظل الأغلبية تنقل صوت الشعب داخل قاعة مجلس النواب.