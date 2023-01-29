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مصر
إسكان النواب: لا توجد نية لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية حاليا
وكيل أول مجلس النواب: تعزيز أطر التعاون مع بوركينافاسو خاصة على الصعيد البرلماني
صحفية الشروق هدير الحضري تفوز بجائزة الصحافة الإلكترونية من منتدى القاهرة للتغير المناخي
الأوقاف: غدا ابتهالية كبرى بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء
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الرئيس الصومالي: نأمل دعم الولايات المتحدة مساعينا للقضاء على الإرهاب
رئيس المالديف يعتزم الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة
فلسطين: قرارات الكابينت الإسرائيلي تحرض على مزيد التصعيد والعنف
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خاص .. جلسة في السويد تحسم مصير باروندو مع منتخب اليد
بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المحلة في الدوري
ساسولو يفوز على ميلان ويوفنتوس يسقط أمام مونزا في الدوري الإيطالي
رأي
فن
مروان حامد ينشر صورة لجمهور فيلم كيرة والجن بمهرجان روتردام
إقبال جماهيري كبير على فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية
غدا.. تصوير برومو مسلسل «بيت السيدة» بشبرامنت
حسين فهمي: أتمنى تقديم شخصية الخديو إسماعيل في عمل فني بنص جيد
مال وأعمال
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مواطن
اتحاد منتجي الدواجن: نرفض أسعار البيض والدجاج المغالى فيها.. لكنها تداعيات أزمة
أبرزها الدواجن والبيض.. أمين الغرف التجارية: أسعار العديد من السلع ستنخفض
غرفة القاهرة: زيادة الإقبال على معارض «المواطن أولا.. رد الجميل»
حوادث وقضايا
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة السطو على مزرعة دواجن بالبحيرة
توفى أمام القسم قبل تحرير محضر.. مصرع عامل بعد مشاجرة مع جيرانه بأكتوبر
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بسوهاج
بدء العمل بمحكمة العريش الابتدائية بعد توقف نحو 8 سنوات
تليفزيون
غدا.. نجوم على لايف يستضيف رئيس مركز البحوث النووية الأس