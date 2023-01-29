مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في تونس للتصويت بالدور الثاني للانتخابات البرلمانية

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس صباح اليوم الأحد لاستقبال الناخبين لاستكمال التصويت في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية.

وفُتحت المكاتب عند الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينيتش) ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء. ويحق لـ8. 7 مليون ناخب مسجل المشاركة في الاقتراع.

وفاز 23 مترشحا فقط في الدور الأول فيما بلغت نسبة المشاركة 11.22% وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011,

ويتنافس في الدور الثاني 262 مترشحا من بينهم 34 من النساء، على 131 مقعدا، بينما لم يتقدم أي مترشح في سبع دوائر حيث يرجح ان تشهد بعد تكوين البرلمان الجديد انتخابات جزئية.

وأعلنت هيئة الانتخابات ان النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها في مدة أقصاها يوم الأربعاء الأول من فبراير.