قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك قرر وقف الشهادة مرتفعة العائد يوم عمل الثلاثاء المقبل (31 يناير الجاري).

وقد طرحا بنك مصر والبنك الأهلي شهادة استثمار بعائد 25% سنويًا لمدة عام واحد فقط ولا تجدد، حيث يصرف العائد في نهاية المدة، أو شهادة استثمار بعائد 22.5%، يصرف العائد شهريا، لتقدم تلك الشهادة أعلى عائد على شهادات الادخار في تاريخ مصر.

وكان الهدف من إصدار شهادة البنك الأهلي وبنك مصر السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع حائزى الدولار على تحويله للعملة المحلية وشراء الشهادات الجديدة.

وشهدت هذه الشهادات فور طرحها بفروع البنكين إقبالا كبيرًا، حيث توافد المواطنون لشراء هذه الشهادات التى تمنح عائدا غير مسبوق الأمر، الذي دفع البنكين لفتح الفروع خلال الإجازات لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وتنوع العملاء في البنوك الذين اشتروا الشهادة بفئاتها المختلفة، بين عملاء جدد من خارج القطاع المصرفي، بجانب عملاء حاليين قاموا بكسر ودائع وشهادات قديمة واستثمارها في الشهادات الجديدة لعائدها المرتفع.