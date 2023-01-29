مسؤول: روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران

تفوقت روسيا على الصين كأكبر مستثمر في إيران، حسبما ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية نقلا عن مسؤول تجاري كبير.

وقال علي فكري، رئيس هيئة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية الحكومية، أمس السبت، إن روسيا أنفقت حوالي 2.7 مليار دولار على مشروعين نفطيين في محافظة إيلام غربي البلاد منذ وصول حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أغسطس 2021، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الإمارات وأفغانستان وتركيا والصين أكبر المستثمرين التاليين، بحسب ما نقلته بلومبرج، وفي حين أن الصين لديها "قدرة أكبر"، إلا أنها خفضت الإنفاق خلال العام الماضي، وقصرته على المراكز اللوجستية أو المنشآت الحدودية المرتبطة بصادراتها إلى إيران.

وعززت إيران وروسيا العلاقات بشكل كبير منذ غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي. وكانت هناك عدة زيارات رفيعة المستوى ومجموعة من الاتفاقيات لتوسيع التعاون التجاري والعسكري بين البلدين.

وذكر فكري أن روسيا استثمرت إما عن طريق إرسال أموال مادية إلى إيران أو باستخدام تجار العملات الأجنبية.