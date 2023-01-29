الحكومة الاسرائيلية تقر إجراءات جديدة لمكافحة أعمال العنف

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر إجراءات جديدة لمكافحة أعمال العنف بعد ثاني هجوم في القدس الشرقية خلال يومين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، من بين أمور أخرى، أنه يجب أن يكون المواطنين الإسرائيليين قادرين على الحصول على تراخيص حيازة للأسلحة النارية بسهولة وسرعة أكبر.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإجراء.

واجتمع مجلس الوزراء المصغر لنتنياهو مساء السبت بعد أن أصيب شخصان عندما أطلق مسلح يبلغ من العمر 13 عاما النار في القدس الشرقية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من هجوم على مستوطنة النبي يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية، حيث قتل فلسطيني سبعة أشخاص بالرصاص خارج كنيس يهودي. وقالت الشرطة إن السلطات قتلت الرجل أثناء فراره.

كما تقرر خلال الاجتماع سحب استحقاقات الضمان الاجتماعي والمزايا الصحية من أقارب المهاجمين إذا كانوا يدعمون العمليات المسلحة ضد إسرائيل.

وعلاوة على ذلك، تقرر أن يقوم كل من الجيش والشرطة بشكل انتقائي بجمع الأسلحة غير المشروعة. وسيجري الإعلان عن مزيد من الخطوات، مثل "تعزيز المستوطنات" في وقت لاحق.