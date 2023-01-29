قالت الكاتبة والروائية منصورة عز الدين، إنني أعتبر نفسي محظوظة في مسألة ترجمة أعمالي، حيث جرى ترجمتها للغات الأسبانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وعديد من لغات العالم، لتوضح: في رواية "متاهة مريم"، تواصلت معي الجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث اهتموا بترجمة الرواية للإنجليزية حينها.



جاء ذلك خلال جلسة "أعمال أدبية نجحت في الوصول.. خمسة أدباء ترجمت أعمالهم إلى لغات عدة يحكون تجربتهم"، ضمن فعاليات مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر الحضارة"، حيث يتناول مجموعة من الأعمال الأدبية التي نجحت على صعيد تحويلها لأعمال مترجمة، بحضور مجموعة من أبرز الأدباء والكتاب الروائيين.



أضافت عز الدين: أما فيما يخص رواية "وراء الفردوس"، فكان الأمر مختلف، حيث وصلت تلك الرواية للقائمة القصيرة للبوكر في العام 2010 اتصلت بي ناشرة إيطالية معروفة وعرضت ترجمة الرواية، وكانت تجربة ناجحة، وفي السنة الأولى للترجمة وزعت الرواية 11 ألف نسخة، وهو رقم كبير بالنسبة لرواية عربية مترجمة، ثم صدرت ضمن طابعة شعبية في أحد المجلات بعنوان "أصوات من الشرق"، وتم ترجمتها للألمانية عبر ناشر سويسري، والأخير هو الذي نشر أعمال نجيب محفوظ للألمانية وتعاون مع العديد من الكتاب العرب ضمن نطاق اهتمامه الخاص بترجمة أعمالهم، حيث يهتم بفكرة تقديم الكاتب الذي يقوم بترجمة أعماله.



وتابعت: الترحيب بالرواية يختلف من بلد لىخر، نظرا لطبيعة المجتمع، فربما يحتفي بلد بالرواية نظرا لطابعها المحلي، بينما يكون ذلك الأمر ليس بنفس القوة والمقروئية في مجتمع آخر لايريد أن يتعرف على نصوص لها صبغة محلية وهكذا.



وواصلت: أريد التأكيد على أن الأدب العربي قد يلاقي التقدير في كثير من الأحيان نظرا لحماس الطرف الآخر في الخارج، لذا يجب أن تكون هناك هيئة مصرية تحرص بشكل منهجي على ترجمة الأعمال المصرية ضمن إطار ممنهج لتبادل الثقافات مع الخارج، بالتنسيق مع الناشرين، وهي فكرة لاتعتبر بدعة وإنما مطبقة في عديد من دول العالم.



ويشارك في المؤتمر، إلى جانب الكاتبة منصورة عز الدن، كل من الكاتب والسيناريست أحمد مراد،الكاتب والروائي أشرف العشماوي، والكاتبة الروائية سلوى بكر، والروائية وعضو البرلمان ضحى عاصي، والكاتبة دنيا كمال، ويأتي المؤتمر من إعداد وتقديم الدكتور أنور مغيث، الأكاديمي والمترجم، ضمن فعاليات البرنامج المهنى للمعرض الذى يدخل دورته الثانية "برديات 2"، في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.



يُذكر أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، تمتد حتى 6 فبراير المقبل، وقد حلت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.