مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة المئات جراء زلزال في إيران

لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب المئات في زلزال بقوة بلغت 9ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن العديد من المباني في عشرات البلدات تضررت وأصيب ما لا يقل عن 440 شخصا.

وذكر التقرير، نقلا عن مركز رصد الزلازل الايراني في طهران، أن الزلزال وقع في الساعة09:44 من مساء يوم السبت(1814 بتوقيت جرينتش) في مقاطعة أذربيجان الغربية قرب الحدود مع تركيا.

وتأثرت مدينة خوي بشكل خاص كما شعرت مناطق أخرى بالهزات.

يأتي ذلك بعد إصابة ما لا يقل عن 120 شخصا في زلزال آخر هز شمال غربي إيران الأسبوع الماضي.