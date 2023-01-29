رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية: زيارة السيسي أعادت العلاقات التاريخية لموقعها السليم

قال الدكتور أرمين مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، إن يريفان تولي أهمية خاصة للزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده، موضحًا أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى أرمينيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن جذور العلاقات المصرية الأرمينية تمتد لآلاف السنوات، ذاكرًا أنها تعود إلى عهد الأسرة الثالثة الفرعونية.



وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا، أعادت العلاقات التاريخية لموقعها السليم، لافتًا إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، ممتدة لسنوات طويلة.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية، أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم؛ يشهد تغييرات جيوسياسية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب القوقاز، مشددًا على أهمية توجيه كل الجهود للارتقاء بالعلاقة الثنائية.



ولفت إلى أهمية الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مستويات مختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات كالتعليم والأدوية والسياحة والدفاع والزراعة، قائلًا إن شرم الشيخ والغردقة، الوجهات الأولى للشعب الأرمني في مصر.



وأوضح أنه يتم تنظيم 6 رحلات أسبوعية للأرمنيين إلى شرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى أهمية تنمية العلاقات وتبادل الخبرات لأرمينيا ومصر، وخاصة أن يريفان ساهمت في بناء تاريخ مصر الحديث.



وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بتواجده اليوم في العاصمة «يريفان» كأول رئيس مصري، يزور هذه المدينة الرائعة، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي شهدت مرور ثلاثين عامًا على إنشائها في عام ٢٠٢٢ وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير، الذي تكنه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا، واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات.