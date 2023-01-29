 لفتة طيبة من إنبي مع مؤمن زكريا قبل انطلاق مباراة سموحة بالدوري - بوابة الشروق
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لفتة طيبة من إنبي مع مؤمن زكريا قبل انطلاق مباراة سموحة بالدوري

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 3:54 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 3:55 م

قام لاعبو نادي إنبي بالتوجه إلى مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنضم حديثا إلى الجهاز الفني لسموحة لالتقاط صورة تذكارية قبيل انطلاق المباراة.

ونشر نادي إنبي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور التفاف لاعبي إنبي حول مؤمن زكريا، وعلق النادي عليها:" قطة رائعة ومميزة.. فريقنا يتأخر في النزول لأرض الملعب من أجل الذهاب لدكة بدلاء سموحة والتقاط صورة تذكارية مع مؤمن زكريا".

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة قد أعلن موافقة مجلس الإدارة على انضمام مؤمن زكريا ضمن الجهاز الفني الجديد لنادي سموحة برئاسة أحمد سامي.


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