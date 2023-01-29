تغريد فهمي: بعض زميلاتي رفضوا إني أشاركهم في أعمال فنية بسبب الغيرة مني





قالت الفنانة تغريد فهمي، إن زوجها لم يرفض عملها بمجال الفن لقناعتها أنها تعمل مع فنانين يمتازون بالقيم، كاشفة عن أن بعض زميلاتها رفضوا أن تشاركهن في بعض الأعمال من منطلق الغيرة.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بنت البلد" الذي تُقدمه الفنانة نشوى مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنها امتهنت الكثير من المهن قبل عملها في مجال الفن، مشيرة إلى أنها عملت كوكيل لجنة تقصي الحقائق في المجلس القومي للمرأة وانخرطت لفترة في العمل السياسي وسبق أن ترشحت لعضوية مجلس الشعب (النواب حاليا).



ولفتت إلى أنها قررت بعد ذلك العمل فقط في مجال الفن، مؤكدة أنها لامست حالة من الغيرة من قبل زميلاتها ضدها في الوسط الفني.



وتحدثت عن ذلك قائلة: "الغيرة مطلوبة ودي حاجة لا إرادية.. لكني مش بغير من حد وبكون سعيدة لما تكون الفنانة اللي معايا جميلة".



ونوهت بأن بعض الزميلات رفضوا أن تشارك في بعض الأعمال الفنية، معلقة: "أنا مؤمنة إن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي.. كل حاجة بتاعة ربنا ومفيش حد بياخد رزق حد ولا فيه حد يقدر يقطع رزق حد".