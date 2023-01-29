السعودية وغينيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد في الرياض، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيِّين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا استعراض أوجه التعاون المشترك، وسبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الأمير فيصل بجهود الدكتور الحجرف طوال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي.