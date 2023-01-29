تقرير - باهر المحمدي ينهي صداع الظهير الأيمن بالإسماعيلي

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قدم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، أداء مميزا خلال مواجهة الداخلية التي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة الماضي، وتأتي أرقام اللاعب على النحو التالي:

– المحمدي نجح في التخلص من خصومه بنجاح 4 مرات في مباراة الداخلية.

-المحمدي كان ناجحًا أيضا في معظم تمريراته، بنسبة 71% وتألق دفاعياً باسترجاع الكرة 12 مرة، في مقابل فقدها 5 مرات فقط.

-رغم إصابة المحمدي قبل المباراة إلا أنه كان حاضرا لاستلام تمريرات زملاءه، حيث يعد أحد أكثر لاعبي الإسماعيلي تسلما للكرة بجانب محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع لاعبي الوسط.

أرقام قائد الدراويش تثبت أن تألقه له محوران، الأول دفاعي حيث نجح في إغلاق مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس، الثاني هجومي وقدراته على إرسال كرات عرضية والوصول لمنطقة جزاء الخصم.