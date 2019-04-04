قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إنها تزور ابنها رامي في السجن كل مرة بنفس الملابس، حتى توصل رسالة له بأنها تقف إلى جواره وتدعمه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها تحافظ على شعور ابنها، وتفكر كثيرًا في كل صغيرة وكبيرة، قبل التوجه إلى مكان تواجده.

واستطردت: «بروح بحاجة بسيطة جدًا، كل الزيارات بلبس واحد، لإني عاوزة أوصل له إني معاك، أنت مش بتغير هدومك فأنا مش هغير هدومي، بعمل معاه الراكور اللي يحسسه إني فعلا معه في كل حاجة».

وذكرت أنها تركز معه في الموضوعات التي يتناقشان فيها؛ لأنه بحاجة لهذا النوع من المساندة، مؤكدة إيمانها بأن الله لا يبتلي الإنسان بشيء إلا لحكمة.

وأكملت: «ربنا مش بيعمل حاجة فيها شر خالص، يسمح بهذه الابتلاءات والتجارب ويشوف إحنا هنعمل إيه، وقلت أكيد في هدف وسبب وحكمة من الابتلاء الذي تعرضت له».

وأشارت إلى أنها كوزيرة هجرة سابقة، أنعم الله عليها بالقبول ووصول صوتها إلى الناس، قائلة إنها قررت الاستفادة من ألمها في إطلاق مبادرة «فاهم»، وتحدثت مع ابنها رامي حول تحويل التجربة التي يمران بها إلى وسيلة لمساعدة الآخرين وإنقاذ الأرواح.