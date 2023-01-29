منظمة مراقبة الانتخابات في تونس تنتقد حجب أعداد المقترعين في مكاتب الاقتراع

انتقدت منظمة "مراقبون" المتخصصة في مراقبة الانتخابات، تعمد ممثلو هيئة الانتخابات في مكاتب الاقتراع حجب أعداد المقترعين في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية الذي يجري اليوم الأحد.

وقالت المنظمة إنها رصدت أثناء ملاحظتها لسير يوم الاقتراع تعمد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية.

وتابعت في بيانها لها إن "مراقبون تعتبر أن هذا التعامل يعد مسا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية".

وحتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت جرينيتش) بلغت نسبة المشاركة 71ر4 بالمئة بعد ثلاث ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول في17 كانون الأول/ديسمبر الماضي 22ر11 بالمئة وهي الأدنى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

ووفق ملاحظين مستقلين تشهد أغلب مراكز الاقتراع اقبالا ضعيفا اليوم.

وقاطعت أغلب الأحزاب المعارضة الانتخابات منذ الدور الأول احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد وحل البرلمان والغى دستور 2014 ثم وضع دستورا بديلا عبر استفتاء شعبي عزز بشكل كبير من صلاحيات الرئيس، وقانون انتخابي جديد أضعف من دور الأحزاب.