 تقارير: مقتل 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة إلى أسفل منحدر في بيرو - بوابة الشروق
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تقارير: مقتل 24 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة إلى أسفل منحدر في بيرو


نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 8:32 ص

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم جراء حادث سير لحافلة في بيرو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت.

وكانت حافلة للمسافات الطويلة وعلى متنها حوالى 60 راكبا تسير على طريق سريع فى مقاطعة "تالارا" شمال غربي بيرو، عندما هوت عن الطريق إلى أسفل منحدر صباح يوم السبت، وفقا لما ذكرته التقارير.

ولم تعلق الشرطة رسميا على الحادث حتى الآن.

وأكدت هيئة النقل في بيرو "سوتران" وقوع الحادث المميت دون التطرق إلى عدد القتلى.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح حتى الآن.

ووفقا للتقارير فإن الحافلة كانت متوجهة إلى "تومبيس" بالقرب من الحدود مع الإكوادور.


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