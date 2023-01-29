حزب شولتس عن توريد مقاتلات لأوكرانيا: المهم ألا تصبح ألمانيا طرفا في الحرب

لم تستبعد زاسكيا إسكين، زعيمة حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بشكل صريح احتمال توريد بلادها طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، قالت إسكين في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد إن " المهم بشكل حاسم تماما هو ألا تصبح ألمانيا ولا الناتو (حلف شمال الأطلسي) طرفا في الحرب".

وأضافت إسكين أن هذا هو السبب في أن الحكومة الألمانية تجري مشاورات وثيقة جدا مع الأمريكيين في هذه القضايا، وتابعت أن ألمانيا ليست طرفا في الحرب وأن الحكومة الألمانية عازمة على "تجنب هذا أيضا في كل الفترة المقبلة".

واستطردت إسكين أن المهم في الوقت نفسه هو أن توضح الحكومة الألمانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل قرار " أننا نرفض العدوان الروسي".

كانت الحكومة الألمانية تعهدت بعد تردد طويل بأن تورد إلى أوكرانيا 14 دبابة قتالية طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش الألماني.