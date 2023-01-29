 الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين - بوابة الشروق
الأحد 29 يناير 2023 8:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 8:24 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وحملت الخارجية اللبنانية -في بيان لها اليوم- إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف.

وحيّت الوزارة إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك