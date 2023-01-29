الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وحملت الخارجية اللبنانية -في بيان لها اليوم- إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف.

وحيّت الوزارة إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية.