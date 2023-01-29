العفو الدولية: متظاهرون إيرانيون يواجهون خطر الإعدام

حذرت جماعات حقوق الإنسان، من أن العديد من الشبان الإيرانيين، بمن فيهم مراهقون محتجزون جراء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، معرضون لخطر الإعدام، وقد تم تعذيبهم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، حثت منظمة العفو الدولية في لندن، في بيان، إيران على أن تسقط على الفور أحكام الإعدام على ثلاثة متظاهرين (18 و19 و31 عاما) متهمين بجريمتين على الأقل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، بعد جلسات محكمة استغرقت أقل من ساعة.

كانت احتجاجات واسعة النطاق ضد القيادة الإيرانية قد اندلعت منتصف سبتمبر اثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) لدى احتجازها بمقر للشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الرجال الثلاثة تعرضوا "للجلد، والصعق، والتعليق من أرجلهم، وتهديدات بالقتل" من جانب قوات الحرس الثوري لاستخلاص اعترافات منهم.

وأضافت في بيانها، أن أحد الرجال تعرض للاغتصاب وتم تعذيب آخر جنسيا أثناء الاحتجاز.