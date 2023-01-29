 أبها السعودي يتعاقد مع مهاجم أولمبياكوس اليوناني - بوابة الشروق
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أبها السعودي يتعاقد مع مهاجم أولمبياكوس اليوناني

د ب أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 3:23 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 3:23 ص

أعلن نادي أبها السعودي، مساء السبت، تعاقده رسميا مع السعودي محمد سعد القحطاني، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي، حتى عام  2026 قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني.

واستهل محمد القحطاني مشواره في درجة الأولمبي بنادي أبها، ثم تم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2021، وانتقل إلى نادي أولمبياكوس ب، في فبراير 2022، قبل رحيله عن النادي اليوناني في يناير الجاري.

نشير هنا إلى أن محمد القحطاني مواليد عام 2002، ويُجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم، وكان لاعبًا في صفوف أبها.

وانضم محمد القحطاني من قبل إلى برنامج الابتعاث الرياضي في إسبانيا، والذي يهدف إلى تطوير مواهب كرة القدم السعودي، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة.

ويحتل أبها المركز الثامن في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 14 مباراة، بـ 6 انتصارات وتعادل و7 هزائم.


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