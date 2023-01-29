الصرف الصحي بالإسكندرية: مسح بيئي لمصرف العميا لمتابعة جودة المياه

أجرى فريق عمل من الإدارة العامة لمعامل محطات المعالجة بشركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، مسحا بيئيا لمصرف العميا، وتم أخذ عينات من محطات معالجة المعمورة وتوسعاتها؛ لمتابعة جودة مياه الصرف الصحي المنتجة من محطات المعالجة، وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، ضمن الخطة الدورية لقطاع الجودة والمعامل لمتابعة جودة مخرجات محطات المعالجة.
وبدوره، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، إن المعمل المركزي للشركة بما لديه من إمكانات تكنولوجية حديثة ومتطورة، يضم نخبة من الكوادر البشرية؛ بهدف التحقق من جودة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وخواص مياه المصارف وجودة المنتج لمحطات المعالجة وتأثيرها على المصارف.
وأكد اهتمام الشركة الدائم بتطوير قطاع المعالجة والمتابعة الدورية لجودة مخرجاته، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحوري والهام لقطاع المعالجة وقطاع الجودة والمعامل، وتعظيم دور المعمل المركزي في دراسات، واعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة؛ لتعظيم الاستفادة وتحقيق العائد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأشار إلى تنفيذ معامل محطات المعالجة بعمل مسح بيئي دوري لمختلف المصارف وأخذ عينات من السيب النهائي؛ للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية المياه ووصولها للمعايير اللازمة؛ للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة؛ لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.