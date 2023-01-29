عضو بالنواب: تقدمت بطلب إحاطة قبل التأكد من صور الدخان بالأقصر

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب قبل التأكد من أن الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية من تصاعد الدخان تعود لمحافظة الأقصر، مشددًا على أن هذا المكان يبعد عن المطار بمسافة 20 كيلومترا، وليس قريبا منه.



وأشار "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن بعض المواقع الإخبارية نقلت الموضوع على أنها قريبة من المطار، وهناك موسم سياحي في الأقصر كبير جدًا، وذلك بعد أن عاشت المحافظة 10 سنوات عجاف.



وأوضح، أنه أول ما وصلت له هذه الصور والفيديوهات بخصوص هذه الواقعة على أنها كانت في حرم المطار؛ تحرك سريعا، مؤكدًا أنه حال وضوح أن هذا الفيديو ليس في الموقع المجاور لمطار الأقصر سيتم سحب طلب الإحاطة، لافتا إلى أن المسافة التي تبعد بين المطار ومصنع تدوير القمامة تصل لـ15 كيلومترا.