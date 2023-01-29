العراق وألمانيا يشكلان لجان وزارية لتنفيذ مشاريع مشتركة

أعلن العراق وألمانيا اليوم الأحد عن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ المشاريع، التي تم الإتفاق عليها بين البلدين خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى برلين في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس الحكومة العراقية، تعليقا على رسالة تسلمها من المستشار الالماني أولاف شولتس خلال استقباله سفير المانيا لدى العراق مارتن ييجر، أن هناك "جدية ورغبة للعراق في العمل المشترك مع ألمانيا"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وأعلن تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.

من جانبه، كشف السفير الألماني عن" تشكيل لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة للعمل على تنفيذ برنامج العمل العراقي الألماني".

وقال " أن تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول وذلك تعبيراً عن إهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية".

وبحسب البيان العراقي،فإن المستشار الألماني عبر في رسالته عن شكره للّقاء المثمر الذي جمعه برئيس الحكومة العراقية في 13 يناير الجاري في برلين وما تمّ الإتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين.