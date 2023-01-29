عيسى: نستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة

قدم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، استعراضا لتفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، قائلا: يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكد وزير السياحة، أن صناعة القطاع السياحي بالبلاد تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود، موضحا: نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة.

وذكر أن مشروع القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.

وأردف عيسى: أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع، مشيرا إلى السعي نحو إعطاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب "الماهرين" من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.