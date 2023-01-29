انطلاق أعمال الحلقة البحثية «الإعلام التربوي» في العاصمة الأردنية

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الحلقة البحثية، اليوم الأحد، حول إدخال مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية؛ تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب المتخذ خلال دورته 51، التي عقدت في القاهرة.



وافتتح السفير احمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال اللقاء بكلمة أكد خلالها على أهمية الإعلام التربوي الذي يحظى بأولوية اهتمامات العمل العربي المشترك من منطلق الحرص على تنمية الحس النقدي وتنمية المهارات وتحصين الأجيال الصاعدة من تأثيرات الحمولات الإعلامية ذات المحتوى غير اللائق والمتعارض مع القيم ومقومات الشخصية العربية.



وأشار إلى ما تميزت به الحلقة من بحث لمجموعة من المقترحات الكفيلة بصياغة رؤية عربية جماعية في ضوء تجارب وطنية للدول الأعضاء بما فيها التجربة الأردنية والمغربية فضلا عن السعودية وفلسطين.



وأوضح السفير خطابي أن هذه الحلقة البحثية تشكل خطوة عملية في اتجاه الاستئناس بمختلف التجارب العربية في أفق إعداد مشروع عربي يعرض على الهياكل المختصة بمجلس وزراء الإعلام العرب.