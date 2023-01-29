القيادة اليمنية تقرر إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم قوات درع الوطن

قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن".



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن "القرار تضمن أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه"، مشيرة إلى أنها ستلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.



وأضافت الوكالة الرسمية أن "المادة الرابعة والأخيرة من القرار نصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.



وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.