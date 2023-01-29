علق المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، على الصور التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول انتشار دخان بأحد المصانع في الأقصر، وإعاقته لحركة الطيران، مؤكدا أن هذا لم يتعد الانبعاثات العادية وليس دخانا كثيفا.



وأكد "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تراكم بعض القمامة هو ما أشعل هذا الحريق وانتشار الدخان، مشددًا على أنه تم إخماد الحريق على الفور ولم يتعد بعض الدقائق، منوهًا بأن هذا الحريق لا صلة له بمحافظة الأقصر، وتم التحقق منه.



وأشار إلى أن الفيديوهات التي انتشرت في الساعات الماضية لم تكن من محافظة الأقصر، إذ إن الأقصر يتم الحفاظ فيها على المناخ بشكل كبير، وبها أول مشروع للتغيرات المناخية.