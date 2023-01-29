غلق مخبز وتحرير 20 محضرا في شبراخيت والرحمانية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة بناحية شبراخيت والرحمانية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا في مجال المخابز، على النحو التالي: ضبط مخبز بناحية شيراخيت قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر، و9 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.