رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد أهمية القراءة تؤثر بشكل مباشر على بناء الأوطان

حرص الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، على تفقد جناح الأزهر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبدأ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية زيارته بمنفذ بيع الكتب وتفقد الكتب المعروضة، مؤكدًا على أهمية القراءة للإنسان ودورها في تثقيفه وزيادة وعيه، وأنها تؤثر بشكل مباشر على بناء الأوطان، كما زار ركن قطاع المعاهد الأزهرية وتفقد الأنشطة الفنية وورش العمل التي يقدمونها للزوار، مشيدا بجهود موجهين ومعلمين ومعلمات التربية الفنية.

كما تفقد الشيخ عبدالغني، متحف المخطوطات، مؤكدًا أن الأزهر لديه كنوز تاريخية وتراثية مهمة تهم كل طلاب العلم، كما زار ركن جامعة الأزهر، وركن مركز طلاب الوافدين، مشيدا بمبادرة وحدة الدعم النفسي التي يتبناها مركز الوافدين.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.