المعارضة الفنزويلية تبدأ محادثات مع إسبانيا للإفراج عن أموال مجمدة

التقى ممثلو المعارضة الفنزويلية مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، في مستهل جولة في أوروبا، حيث يسعون إلى الإفراج عن أموال مجمدة لتمويل اتفاق إنساني مع الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن ألباريز قوله في تغريدة على موقع تويتر في أعقاب الاجتماع الذي عقد اليوم في مدريد: "تبادلنا الآراء بشأن عملية الحوار في فنزويلا.. إسبانيا تؤيد هذه المحادثات".

واتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بعدم الالتزام بالاتفاق الإنساني الذي تم إبرامه في نوفمبر، وقالت إنها لن تمضى قدما في المناقشات السياسية حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق. ومن بين المناقشات المعلقة الضمانات الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وقد بدأ وفد المعارضة جولة هذا الأسبوع في أوروبا بحثا عن أموال، ويسعى إلى نقل الأموال إلى صندوق تديره الأمم المتحدة. ويهدف الصندوق إلى تمويل المرافق المتدهورة في البلاد ونظامي الرعاية الصحية والتعليم.