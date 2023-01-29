 تونس: الإقبال في جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية بلغ 11.3% - بوابة الشروق
الأحد 29 يناير 2023 10:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

تونس: الإقبال في جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية بلغ 11.3%

وكالات
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 9:51 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 9:51 م

قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.3 بالمئة.

وأضاف بوعسكر خلال زيارته أحد مراكز الاقتراع، أن عملية التصويت فى الدورالثانى للانتخابات التشريعية قد انطلقت في كل مراكز ومكاتب التصويت منذ الصباح دون تسجيل أى مخالفات أو تعطيل.

وفي وقت سابق يوم الأحد، ذكر المتحدث باسم الهيئة أن النسبة بلغت 11.15 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.

وبلغت نسبة الإقبال 11.2 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك