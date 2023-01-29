

قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.3 بالمئة.



وأضاف بوعسكر خلال زيارته أحد مراكز الاقتراع، أن عملية التصويت فى الدورالثانى للانتخابات التشريعية قد انطلقت في كل مراكز ومكاتب التصويت منذ الصباح دون تسجيل أى مخالفات أو تعطيل.



وفي وقت سابق يوم الأحد، ذكر المتحدث باسم الهيئة أن النسبة بلغت 11.15 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.



وبلغت نسبة الإقبال 11.2 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.